Flohmarkt: 1500 Besucher strömen ins Stadtkulturhaus

Grimmen. Der große Grimmener Flohmarkt (Vorpommern-Rügen) war ein voller Erfolg.

Rund 1500 Besucher strömten am Wochenende in das Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas”. „Wir als Organisationsteam, aber auch die Händler waren überaus zufrieden. Am Sonnabend waren es so viele Besucher, wie bisher noch nie an einem einzigen Tag“, freut sich Hauptorganisator Andreas Zander vom Strukturförderverein. Insgesamt 53 Aussteller waren in diesem Jahr sowohl im großen Saal des Grimmener Stadtkulturhauses, also auch im Foyer und sogar auf dem Vorplatz des Veranstaltungsgebäudes mit dabei.

„So eine Stimmung, wie am Sonnabend hatten wir hier noch gar nicht, freut sich Andreas Zander und findet: „Dies glich schon beinahe einem Volksfest.“

Mielke Raik