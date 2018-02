Flohmarkt unter freiem Himmel

Grimmen. Sie leben für den Flohmarkt-Handel: Ingeborg Manthey und ihr Lebensgefährte Klaus Dahlweid. Im Speicherkomplex in der Stoltenhäger Straße in Grimmen (Vorpommern-Rügen) betreiben sie ihre Flohmarkthalle. Jetzt planen beide ein ganz besonderes Event für Grimmen: ein großes, öffentliches Flohmarkt-Treiben unter freiem Himmel am 31.März, dem Oster-Samstag, von 10 bis 17 Uhr. Ohne Stellplatzgebühr. Rund 20 Anbieter haben sich schon angemeldet. Der Markt soll möglichst viel Publikum in die Trebelstadt locken.

Franke Peter