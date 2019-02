Stralsund/Grimmen

Der junge Familienvater ist überglücklich: Endlich kann er morgens in den Tag starten, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden. Alexander Korostelov fährt gut gelaunt zur Arbeit. Und die führt den 38-Jährigen in die Stralsunder Möbelwerke. Dort verdient er nun als Konstrukteur sein Geld – und kann seine fünfköpfige Familie ernähren. Und das alles ganz legal.

Doch der Weg vom illegal eingereisten Flüchtling zum Möbelwerker mit erlaubtem Aufenthalt war lang und mit vielen Hürden gepflastert. Genau vor vier Jahren kam Korostelov mit seiner Frau, der damals 10-jährigen Tochter und den 2-jährigen Zwillingen nach Vorpommern. „Wir sind aus der Ostukraine geflüchtet, weil dort Krieg war. In Deutschland haben wir dann einen Asylantrag gestellt“, so der Mann. Weil zunächst die Anträge der Kriegsflüchtlinge aus Syrien bearbeitet wurden, blieb die Akte Korostelov liegen. Doch der Landkreis Vorpommern-Rügen sorgte für die Unterbringung in einer Wohnung in Grimmen. „In all der Zeit hatten wir immer Hoffnung, die Kleinen besuchten die Kita und freuten sich schon auf ihre Einschulung im Sommer, die Große ging gern zur Schule, und meine Frau startete eine Ausbildung.“

Doch der Traum vom Leben in Deutschland zerplatzte zwei Jahre später: Der Asylantrag wurde Ende November 2016 abgelehnt. Eine Klage der Familie hatte zunächst aufschiebende Wirkung, doch nach der Niederlage vor Gericht und erfolgloser Berufung hatten die Ukrainer ab September 2018 Ausreisepflicht. „Die Familie war geduldet wegen fehlender Reisedokumente. Außerdem hat die Frau, die vorher ohne Ausbildung war, bei uns eine Lehre zur Frisörin begonnen“, sagt Regina Juchheim, Fachgebietsleiterin für Ausländerangelegenheiten in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen.

Herr Korostelov hatte in der Zwischenzeit nicht nur eifrig Deutsch gelernt (Für Ukrainer wurde so ein Kurs nicht bezahlt), sondern bemühte sich auch um ein Praktikum bei den Stralsunder Möbelwerken. „Ich bin Maschinenbau-Ingenieur, habe zwölf Jahre als Konstrukteur gearbeitet, die Arbeit hat mir sofort gefallen“, so der 38-Jährige im OZ-Gespräch begeistert.

Und auch die Arbeitgeberseite war begeistert. „Nach dem zweiwöchigen Praktikum stand für uns fest: Wir wollen den Mann unbedingt haben. Deshalb bekam er im Dezember 2018 einen Arbeitsvertrag ab 1. Januar“, sagt Jan Schattschneider. Der Personal-Chef der Stralsunder Möbelwerke betont gegenüber unserer Zeitung, dass man dringend Fachkräfte sucht. Und die findet man für den Bereich Holztechnik schwer. „Da war Herr Korostelov ein Glücksgriff.“

Doch der Arbeitsvertrag allein machte aus dem illegal eingereisten Ukrainer noch keinen Mann mit Aufenthaltsgenehmigung. „Die einzige Chance, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können, war eine freiwillige Ausreise. Wir haben lange und intensiv mit Herrn Korostelov darüber gesprochen, ihn detailliert beraten“, erklärt Antje Jaster, Sachgebietleiterin Asyl beim Landkreis. Denn eins war allen Beteiligten klar: Auch bei langer Duldung droht irgendwann die Abschiebung, Familie Korostelov hätte es nie in die Legalität geschafft, hätte immer voller Angst gelebt. „Leider konnten wir der Familie keine 100-prozentige Garantie geben, dass der Rückkehr-Plan aufgeht“, gesteht Regina Juchheim ein Risiko.

„Ich habe lange überlegt und mich dann entschieden, dieses Risiko einzugehen und in die Ukraine zurückzukehren. Das ist mir nicht leicht gefallen, denn ich hatte Angst, dass der Plan nicht aufgeht und ich meine Familie nicht wiedersehe“, berichtet der Ingenieur offen über seine Ängste und schiebt schnell hinterher: „Ich bin aber in Kiew geblieben, denn in die Ostukraine wollte ich auf keinen Fall.“

Und so sah die Chance aus, die Korostelov nutze: Der Mann musste in ein Nicht-EU-Land ausreisen, was mit der Ukraine gegeben war. Dort musste er zur deutschen Botschaft gehen und ein Visum zum Zwecke der Erwerbstätigkeit beantragen. Als zuständige Ausländerbehörde hatte der Landkreis in diesem Fall schon eine Vorab-Zustimmung gegeben. Denn die Behörde muss prüfen, ob Unterkunft und Lebensunterhalt gesichert sind. Und auch die Möbelwerke als künftiger Arbeitgeber gaben positive Signale. „In diesem Fall hat der Arbeitgeber wirklich ganz super mitgezogen, das hilft natürlich“, lobt Regina Juchheim.

Es folgten ungewisse drei Wochen – für Herrn Korostelov in Kiew, für seine 36-jährige Frau in Grimmen, und auch die Ausländerbehörde wartete auf die Entscheidung. Am 18. Dezember waren dann alle erlöst: Der Ukrainer konnte nach Deutschland zurückkehren. Seit Januar gehört der Ingenieur nun zum vierköpfigen Konstrukteurs-Team und damit zu den 74 Mitarbeitern der Stralsunder Möbelwerke.

Auf dem Weg in die Legalität Die Ukraine gilt als sicheres Herkunftsland, deshalb wurden die meisten Asylanträge der Flüchtlinge aus diesem Land abgelehnt. Klagen hatten aufschiebende, haben die Betroffenen vor Gericht verloren, bestand Ausreisepflicht. Kam man der nicht nach, drohte die Abschiebung. Die freiwillige Ausreise ist in diesem Fall die einzige Möglichkeit, in Deutschland danach einen legalen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und das geht so: Ausreise in ein Nicht-EU-Land, dort bei der Botschaft ein Visum zum Zwecke der Erwerbstätigkeit stellen. Dies ermöglicht einen längeren Aufenthalt, als wenn man als Tourist für drei Monate bleiben darf. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Identität des Betroffenen geklärt ist. Alternative bei drohender Abschiebung, ist die freiwillige Ausreise. Die so genannte Rückkehrer-Beratung findet bei der Ausländerbehörde des Landkreises statt. Wer Informationen braucht, kann sich in der Verwaltungs-Zweigstelle in Stralsund in der Marienstraße 1 melden. „Das Angebot gilt nicht nur für Ukrainer, sondern für alle Flüchtlinge aus Drittstaaten. Doch es wird zu wenig genutzt“, sagt Fachgebietsleiterin Regina Juchheim. Neben Familie Korostelov hat 2018 zum Beispiel ein Flüchtling aus Ghana diesen Weg gewählt, der nun als Kellner in Stralsund arbeitet.

Ines Sommer