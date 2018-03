Folk-Pop, Plattdeutsch und ein großer Flohmarkt

Grimmen. Im Griebenower Schloss finden am Sonnabend gleich zwei Veranstaltungen statt. Neben einem plattdeutschen Nachmittag wird in den Abendstunden die Folk-Pop-Band „Miller Family“ auftreten. Das Grimmener Stadtkulturhaus öffnet am Sonnabend und Sonntag seine Pforten und lädt alle Besucher zum großen Flohmarkt ein.

Plattdeutsche Lesung mit Wolfgang Mahnke

Eine plattdeutsche Lesung unter dem Motto „Wat’n hüttaudag so beläwt“ findet am Sonnabend im Griebenower Schloss statt. Und diese gibt kein geringerer als der Träger des Sprachpreises des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Mahnke. Seit 2011 hat Mahnke elf Bücher herausgebracht. Mit Lesungen war er in den letzten Jahren in 125 Städten in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und in Hamburg zu Gast, sodass er bis November des vergangenen Jahres bereits 1000 Veranstaltungen gegeben hat. Wolfgang Mahnke setzt sich in dieser Lesung mit unserem Land, den Leuten und ihren Befindlichkeiten auseinander. Er trägt dazu Kurzgeschichten vor und natürlich viele Läuschen und Riemels. Der Eintritt für den plattdeutschen Nachmittag kostet zehn Euro.

Folk-Pop mit der „Miller Family“

„Du bist das Wunder“ nennt die Miller Family ihr Programm. Mit Folk-Pop will die Familie am Sonnabend ab 19 Uhr das Publikum im Schloss Griebenow unterhalten. Die Miller-Family ist eine junge Band aus Mecklenburg-Vorpommern, die seit 2016 mit Straßenmusik in ganz Deutschland unterwegs ist. Die Band besteht aus Vater Tom und seinen fünf Töchtern Bella, Leoni, Maya, Jorinde und Maria. Wenn die Miller-Family auf Straßenmusik-Tour geht, dann wohnen alle gemeinsam in einem Oldtimer-Bus und ziehen von Stadt zu Stadt. Im Sommer 2017 brachten sie sogar ihre erste CD mit dem Titel „Näher nur der Mond“ raus. Die erste Single-Auskopplung ,,Du bist das Wunder" ist dann kurz darauf, gleichfalls im Sommer des vergangenen Jahres, erschienen. Der Eintritt kostet am Sonnabend in Griebenow 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Großer Flohmarkt im Stadtkulturhaus

Der große Grimmener Floh-, Trödel und Krammarkt geht am Wochenende in eine neue Runde. Sowohl Sonnabend, als auch Sonntag öffnet der „Treffpunkt Europas“ ab 10 Uhr seine Pforten. Dutzende Aussteller sind dann präsent. Im November zählten die Veranstalter 1500 Besucher und rund 50 Aussteller. Für kleine Snacks und Getränke ist im Stadtkulturhaus gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Mielke Raik