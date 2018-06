Poggendorf

Rund 200 Vogelkirschen wachsen auf der Plantage des Forstamtes Poggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) beinahe direkt gegenüber dessen Sitz. Auf der 1,2 Hektar großen Fläche ist derzeit Ernte. Nicht aber auf die Früchte an sich haben es die Forstleute abgesehen, wie Wolfgang Behl vom Forstamt informiert. Obwohl schon mal die ein oder andere im Mund der Arbeiter verschwindet. „Die Kirschen werden zur Saatgewinnung geerntet“, sagt Behl.

Bedeutet, aus jedem einzelnen Stein kann, wenn er geeignet ist, ein neues Bäumchen herangezogen werden. Dies aber nicht in Poggendorf. „Die Früchte kommen zu Samendarre in Jatznick“, berichtet der Forstamtsmitarbeiter. Dort werde dann aus den Früchten das Saatgut gewonnen und an Baumschulen verkauft.

Rund zehn Jahre sind die Bäume alt. Geerntet für die Saatgutgewinnung wird erst zum zweiten Mal.

Krüger Anja