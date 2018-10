Grimmen

Eigentlich bewege sich Bernd Tröstrum nur in einem Radius von 80 Kilometern um seine Heimat Zarrendorf. Deswegen sind die Bilder seiner seltenen Urlaube, die er derzeit in der Volkshochschule in Grimmen ausstellt, auch etwas ganz besonderes für den 59-Jährigen. „Es sind sozusagen meine persönlichen Urlaubsandenken.“

Zusammen mit der Leiterin der Volkshochschule, Irine Melzer, legte er den Fokus der Ausstellung auf das Thema„Wasserspiele“ fest. Nun hängen Wasserfälle aus Südtirol, Deutschland und Kroatien an den Flur-Wänden der Schule. 25 sind es an der Zahl. Einen besonderen Bezug habe er zu einem Bild von der 192 Kilometer langen Unstrut. „Ich komme ursprünglich aus Thüringen und bin auf diesem Fluss als Kind Schlittschuh gelaufen.“

Auch die Makrofotografie liebt der Hobbyfotograf. Ein Bild zeigt einen einzelnen Strohhalm von dem ein Wassertropfen perlt. In diesem Tropfen spiegelt sich der Morgenhimmel. Mehr als 30 Minuten habe Bernd Tröstrum für diese Aufnahme im nassen Gras gelegen. „Dann hatte ich den richtigen Winkel gefunden“, erzählt er bei der Ausstellungseröffnung am Montagabend.

Etliche Freunde aus dem Fotoklub Stralsund, Kollegen und Verwandte zählten zu den Gästen. Die Ausstellung bestückte und ordnete Tröstrum vollkommen allein an. Auch um die Versorgung seiner Gäste und den Smalltalk kümmerte er sich selbst. Es ist die erste Fotoausstellung, die er organisierte. Mindestens zwei Wochen lang soll sie in Grimmen ausgestellt bleiben. Die Bilder sind auch käuflich zu erwerben. Wer beim Anblick Lust auf das Fotografieren bekommt, sei herzlich am ersten Dienstag des Monats um 17 Uhr in der Volkshochschule Stralsund willkommen. Dann Treffe sich der Fotoklub zwanglos, lädt der Leiter Wilhelm Dallmer ein.

Carolin Riemer