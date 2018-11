Grimmen

Eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauchs kassierte am Montag eine Frau aus Grimmen. Sie rief gegen 19.30 Uhr den Polizeinotruf an und gab an, dass ihr Mann verprügelt wird. Dies bestätigte sich nicht.

Wie die Polizei informiert, ist die 54-Jährige bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. Meist sei Alkohol im Spiel. So auch am Montagabend. 2,35 Promille hatte sie da intus.

Geahndet wird der Notrufmissbrauch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe.

Anja Krüger