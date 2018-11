Grimmen

In Ostpreußen geboren, kam Dorothea Sengbusch (77) über Saßnitz und Altefähr 1964 nach Grimmen. „Ich habe in Altefähr die Schule besucht und dann eine Lehre als Friseuse absolviert", erzählt die Seniorin. Viele Jahre arbeitete die Mutter von einem Sohn und heutige Oma von zwei Enkeln sowie Uroma eines Urenkels beim VEB-Bau als Sachbearbeiterin. Seit vielen Jahren hat Dorothea Sengbusch ein ganz besonderes Hobby. Sie strickt leidenschaftlich gerne. Aber nicht nur für die Familie hat sie Handarbeiten angefertigt, ihr Herz schlägt besonders für die Frühchen von der entsprechenden Station des Universitätsklinikums in Greifswald. „Es macht mir großen Spaß, für die Lütten etwas zu tun“, meint die Seniorin, die auch im eigenen Garten eine gute Abwechslung findet. Manchmal unternimmt sie auch Tagestouren mit ihrem Ehemann. „Uns gefällt es hier sehr gut. Sonst würden wir bestimmt nicht 54 Jahre in Grimmen wohnen", sagt Dorothea Sengbusch.

