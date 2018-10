Griebenow

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend eine 29-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 20.45 Uhr in ihrem Ford Focus auf der Landstraße zwischen Griebenow und Kandelin unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. Anschließend hätte sie sich überschlagen und sei aus dem Auto geschleudert worden.

Wie weiter mitgeteilt wurde, leisteten andere Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe. Mit schweren Verletzungen am Kopf wurde die Frau schließlich in das Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Autos musste die Straße für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Jaekel Almut