Grimmen

Polizisten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen stoppten am Mittwochabend einen Pkw in Grimmen, der auffällig langsam und in Schlangenlinien in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs war. Wie sich herausstellte, hatte die Fahrerin gesundheitliche Probleme.

Gegen 21 Uhr fiel den Beamten der Pkw der Marke Renault in der Heinrich-Heine-Straße auf. In der Annahme, dass der Fahrer oder die Fahrerin unter Einwirkung von Drogen oder Alkohol stehen könnte, stoppten die Beamten das Fahrzeug.

Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich nicht. Grund für Fahrweise war tatsächlich der schlechte Gesundheitszustand der 55-jährigen Fahrerin. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an, der die Frau ins Krankenhaus brachte. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

akr