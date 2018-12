Bartmannshagen

Seit 36 Jahren gibt es am Heiligen Abend im DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen eine ganz besondere Überraschung für alle Patienten. So lange schaut nämlich der Grimmener Stadtchor schon in der medizinischen Einrichtung vorbei und übermittelt jenen Leuten, die über die Feiertage krankheitsbedingt in der Klinik bleiben müssen, einen musikalischen Gruß. Am frühen Morgen des Heiligen Abends sind alle Türen der Krankenzimmer weit geöffnet. Auf dem Flur haben sich die Frauen und Männer des Grimmener Klangkörpers aufgestellt und singen bekannte Lieder, wie „Kling Glöckchen“. Viele Patienten, die nicht im Bett liegen müssen, kommen sogar aus ihren Zimmern und singen die bekannten Songs mit. Am Morgen des 24. Dezembers sind 56 der über 100 Betten auf den drei Stationen des DRK-Krankenhauses in Bartmannshagen belegt. Wer die Festtage nicht in seinen heimischen vier Wänden verbringen konnte, wurde zumindest durch die fröhlichen Stimmen des Grimmener Stadtchores ein wenig aufgemuntert.

Raik Mielke