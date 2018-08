Frühstück auf dem Markt

Mitten auf dem Horster Markt eine reich gedeckte Frühstückstafel. Es habe Tradition, sich am 1. Mai dort zu treffen und das seit rund 20 Jahren schon, erzählen die gut gelaunten Frauen und Männer. Entstanden ist sie aus einer kleinen Runde vor dem Haus von Alexander Weidauer und seiner Familie, die damals aus der Rostocker Gegend nach Horst gezogen waren. „Mit den Jahren wurde die Tafel immer länger“, erzählt er. Also baute man sie fortan auf dem Markt auf. „Jeder bringt etwas mit. Dadurch haben wir dann eine so große Auswahl auf dem Tisch“, erzählt Helga Jesse (2. v. l.) aus Jager. Sie findet dieses Treffen toll. „Weil es die Gemeinschaft fördert.“ FOTO: ANJA KRÜGER

