Rolofshagen

Seit Mai 2007 ist die Kirchenruine in Rolofshagen als kultureller Ort nutzbar. Bereits am kommenden Sonnabend (23. Juni) wird wieder in das Kleinod eingeladen. Der Grimmener Walter Scholz wird von seinen Reisen nach Gambia berichten. Einer der Höhepunkte wird aber mit Sicherheit der Auftritt des Gospelchores St. Marien aus Bergen.

Kontakt Verein: Barbara Frentzel-Beyme Tel. 03 83 25 / 6 57 51

Bis dahin will die Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine, Barbara Frentzel-Beyme, die von Peter Rösch tatkräftig unterstützt wird, für ganz besondere Atmosphäre in der Kirchenruine sorgen. „Wir haben sechs Strahler gekauft. Die sollen die alten Feldsteinmauern indirekt beleuchten. Was uns für die Umsetzung fehlt, sind alte Holzbalken“, berichtet die Vereinsvorsitzende. „1,30 bis 1,50 Meter lang sollten sie sein und 25/30 Zentimeter dick“, fügt Peter Rösch hinzu. Eventuell habe ja jemand solche Balken zu liegen und könne so dazu beitragen, dass die Kirchenruine ein wenig Glanz zurückerhält und der Verein für die Gäste beim Auftritt des Gospelchores ein tolles Ambiente bieten kann.

Krüger Anja