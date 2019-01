Groß Lehmhagen

„Wir hatten schon Durchreisende aus Sachsen und Hamburg bei uns auf dem Grundstück“, sagt Bernd Wiese. Direkt an der B 194 gelegen, befindet sich das Grundstück von Familie Wiese. Auf 2000 Quadratmetern hat sich Bernd Wiese künstlerisch „ausgetobt“. „Für mich ist es der perfekte Ausgleich zur Arbeit. Ich arbeite sehr gerne mit den Materialien Holz und Stein und bin fast jeden Tag mit meiner Frau auf dem Grundstück am herumwerkeln“, beschreibt er. Vor fünf Jahren war er auf der Suche nach einem Grundstück in Groß Lehmhagen fündig geworden. Doch die Baugenehmigung ließ auf sich warten. „So habe ich angefangen das Grundstück zu gestalten“, sagt er. Erst kam eine Einfassung der zwei Hektar großen Fläche mit einem Steinwall und Holzbuhnen. Als das Haus dann stand, kamen immer neue Elemente hinzu. „Wir machen alles selber. Man braucht eine Idee und legt los. Ich liebe Details“, sagt er. Bernd Wiese war auch schon als Landschaftsgestalter tätig. „Dafür gab es in der Region aber zu wenige Aufträge. Jetzt verwirkliche ich mich auf meinem Grundstück“, sagt er.

Raik Mielke