Grimmen

Günter Meier war der Vater des Erfolges des Grimmener Ringersports. Als Trainer gehörte 30 Jahre lang sein Herz der Arbeit mit jungen Leuten. Er schuf in der Trebelstadt ein Trainingszentrum, welches in der gesamten DDR geschätzt wurde. „Ich bin so glücklich, dass es jetzt endlich wieder mit Ringen in Grimmen weitergeht“, sagt Günter Meier. Unterstützend steht er als Übungsleiter inzwischen wieder Mathias Schuck zur Seite. Die Trainer-Legende begann 1955 selbst als aktiver Ringer in Grimmen. 1960 ging er zur Volksmarine und wurde Funker. Belegte dort den ersten Platz bei den Armeemeisterschaften. Anschließend wurde er zum ASK nach Kühlungsborn delegiert. Die aktive Wettkampfkarriere endete früh. Nachdem er kurzfristig bei der Stralsunder Werft arbeitete, wurde der geschätzte Ringer schließlich nach Grimmen „geködert“ – mit einer Wohnung und einem Job als Polizist. „Vor allem wollten sie mich als Nachwuchstrainer, um den Sport von der Pike an aufzubauen“, sagt er. Und so arbeitete Günter Meier ab 1964 bis in die frühen Nachmittagstunden im Pass- und Meldewesen, ehe er anschließend die jungen Ringertalente trainierte. Er baute in Grimmen ein Trainingszentrum auf und schuf Außen-Trainingsstellen in Elmenhorst, Kandelin, Abtshagen und Grammendorf. 60 Ringer schickte er in dieser Zeit zur Sportschule. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Helga Krüger möchte er die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“, die den Nachwuchsringern der Stadt zugute kommt, mit einer Spende in Höhe von 200 Euro unterstützen.

Hier können Sie spenden Bankverbindung Sparkasse Vorpommern Empfänger: Nachwuchsringer Athletic Energy Grimmen e.V. IBAN: DE 26 1505 0500 0000 37 37 37 Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spendenboxen Zudem können Sie im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG in der Bahnhofsstraße 11 oder im Energy-Sportstudio in Grimmen in Carl-von-Ossietzky-Straße 1e spenden.

Raik Mielke