Grimmen

Wie geht es weiter mit der GWG: Soll das städtische Wohnungsunternehmen weiter in kommunaler Hand bleiben oder privatisiert werden? Am 2. Dezember dürfen darüber die Grimmener per Bürgerentscheid abstimmen. Um beide Möglichkeiten intensiv zu beleuchten und den Bürgern auch die Möglichkeit zu geben, sich vorab umfassend zu informieren, wird am Mittwoch um 18.30 Uhr zu einer Podiumsveranstaltung in das Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen eingeladen. „Entgegen der ursprünglichen Planung findet diese nicht im Foyer, sondern im großen Saal statt“, informiert Stadtrat Roland Wildgans.

Das Ziel dieser Veranstaltung sei es, die Abstimmberechtigen über Chancen und Risiken beider Möglichkeiten zu informieren, erklärt Wildgans. Deshalb sollen im Podium nicht nur Vertreter der Stadt Platz nehmen. Eingeladen wurden auch GWG-Geschäftsführer Gunther Dettmann, Andreas Breitner als Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen sowie Herbert Hillebrand stellvertretend für die Seite der privaten Investoren.

Das aktuelle Thema nimmt auch die SPD-Kreistagsfraktion zum Anlass für eine Veranstaltung. Sie lädt am Freitag ab 18.30 Uhr zu einer Veranstaltung unter dem Thema „Vor- und Nachteile der Privatisierung kommunalen Wohneigentums“ in das Golfhotel Strelapark in Kaschow ein. Auch zu dieser Veranstaltung wurde Andreas Breitner eingeladen. Er werde unter anderem ein Gegenmodell zur Privatisierung vorstellen, das ein Zukunftskonzept beinhaltet und eine wirtschaftliche Alternative zum Verkauf darstellt, informiert der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Mario Bauch aus Grimmen.

Ende Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass die Stadt in Erwägung zieht, ihre Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG) zu verkaufen. Begründung: Jährlich bezuschusst die Stadt mit rund 200 000 Euro die GWG, deren alleiniger Gesellschafter sie ist. Verbindlichkeiten von circa 40 Millionen Euro lasten auf dem Unternehmen. Ein Grund dafür, dass es sich die GWG nicht leisten kann, ihren Wohnungsbestand zu sanieren. Erschwerend hinzu kommt der hohe Leerstand von knapp 15 Prozent. Mitte August sollte dem städtischen Hauptausschuss das Vorhaben vorgestellt werden, anschließend dann der Stadtvertretung. Gespräche mit Kaufinteressenten sind da bereits geführt worden. Dann aber grätschte die Links-Fraktion der Stadtvertretung dazwischen, sammelte Unterschriften und bewirkte so den Bürgerentscheid.

Die Frage am 2. Dezember: Sind Sie für folgenden Beschluss: ’Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Grimmen (GWG) und ihr Wohnungsbestand sollen nicht privatisiert werden’?

Wie entscheiden Sie?

Anja Krüger