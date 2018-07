Grimmen

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden eine Gartenlaube in der Anlage „Glück auf“, mehrere Bäume im angrenzenden Park, sowie Bänke in der Seelenbinder-Straße von einem oder mehreren Unbekannten mit Sprühfarbe beschmiert.

Wie die Polizei informiert, zeigte ein Besitzer eines Gartens in der Anlage in der Tribseeser Straße am Sonntag gegen 17 Uhr die Schmierei an seiner Laube an. Der oder die unbekannten Täter hatten die Rückseite der Laube zwischen dem 29. Juni (15 Uhr) und dem 1. Juli beschmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 50 Euro.

Gegen 17.20 Uhr stellten die Beamten des Grimmener Polizeireviers dann weitere Schmierereien an insgesamt 15 Bäumen im angrenzenden Park sowie an Bänken in der Seelenbinder-Straße fest.

Wer den oder die Täter beobachtet hat, oder Angaben zu den Schmiereien machen kann, wende sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel.Nr. 038326 / 570).

OZ