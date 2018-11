Zarrendorf

Als die Gräfin von Bohlen-Bismarck Anfang des 20. Jahrhunderts durch Zarrendorf ritt, wunderte sie sich: Das Dörfchen, damals eher eine Siedlung, besaß weder eine Kirche noch einen Friedhof. Sie gründete 1906 ein Kinder-, und ein Andachtshaus auf dem Gelände, das heute der Träger der Kinder- und Jugendhilfe „LebensRäume“ gepachtet hat und mit Herzblut führt und bewirtschaftet. Eine Kirche und einen Friedhof gibt es bis heute nicht in Zarrendorf und seit vier Jahren gehört auch das von der Gräfin gegründete Andachtshaus zur Geschichte, da es nach einem Wasserschaden von schwarzem Schimmel befallen war und abgerissen werden musste. Doch das ändert sich nun wieder.

Tino Borchert, Geschäftsführer von „LebensRäume“, liebt den Gebäudekomplex, den die Gräfin aufbaute leidenschaftlich. Das ist auch der Grund warum er zusammen mit dem Eigentümer des Vereins „Friedenshort“, mehr als eine Million Euro in den Bau eines neuen Andachtshauses investiert. Im Januar wird das Gebäude, das Pastorin Viviane Schulz liebevoll „Kirchenhäuserl“ nennt fertig sein. Von Außen mit Kreuzen als Haus Gottes erkennbar, ist das Gebäude von innen modern gestaltet. Ein Lichtband in der Decke des Gebetsraums, hohe Decken, gute Akustik, Sanitäranlagen und eine kleine Küche gehören zum Neubau. Seit vier Jahren finden die Gottesdienste Zarrendorfs im Speisesaal von „LebensRäume“ statt. Seit vier Jahren baut Pastorin Schulz einmal pro Monat einen mobilen Altar auf und empfängt ein paar wenige Kirchgänger. Eine Notlösung, die im kommenden Jahr abgeschafft werden kann.

Im neuen Andachtshaus finden Gottesdienste und Konfirmandenstunden statt. Viviane Schulz hat schon viele neue Ideen, wie sie den Raum vor allem mit Kindern für neue Projekte nutzen kann. Aber auch Tino Borchert wird ihn für Konzerte, musikalische Früherziehung und andere Veranstaltungen nutzen. Er sieht sich selbst als „Kümmerer“. „Deswegen ist es für mich auch eine Verpflichtung, das Alte zu erhalten und etwas Gutes für die Gemeinde zu tun“, sagt er während er aus einer Tasse mit der Aufschrift „Für einen guten Chef“ seinen heißen Kaffee trinkt.

Und noch etwas Wesentliches wird sich in Zarrendorf zum Positiven verändern. Nachdem sich viele ältere Einwohner wieder ein Glockengeläut wünschen, lässt Tino Borchert auch den Glockenturm erneuern, der 1964 gebaut wurde. In einer Silvesternacht vor etwa sechs Jahren verstummte er jedoch. Die damit verbundene Tradition schlief ein. Viele Jahre lang trafen sich einige Zarrendorfer in der Silvesternacht um 0 Uhr am Glockenturm auf dem Gelände der „LebensRäume“. Dort läuteten sie das neue Jahr ein. Doch eines Nachts bracht die alte Glocke aus der hölzernen Verankerung und krachte auf den Kiesboden. Reparieren konnte den Schaden zunächst niemand. Alle waren froh, dass niemand verletzt wurde.

Die alte Glocke wird in Süddeutschland restauriert. Quelle: Carolin Riemer

Nun hat sich Borchert für den Bau eines 4,50 Meter großen, neuen Glockenstuhl entschieden. Die Bronzeglocke, die im Jahr 1829 in der Stralsunder Glockenwerkstadt von Simon Zach entstand, wird in den Wintermonaten in Süddeutschland restauriert. Voraussichtlich im Frühjahr, das hängt von den Temperaturen des Winters ab, wird der Glockenturm gebaut und die Glocke zieht wieder an ihren gewohnten Platz. Doch während die Glocke damals täglich von den Nonnen des Kinderheims per Hand geläutet wurden, zieht heute moderne Technik in Zarrendorf ein. Eine elektrische Steuerung kann auf die gewünschten Läutzeiten programmiert werden und lässt die Glocke pünktlich erklingen. Viviane Schulz und Tino Borchert sind sich einig wenn sie sagen, dass sie auf jeden Fall am Tag des Gottesdienstes und an kirchlichen Feiertagen erklingen soll.

