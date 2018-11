Grimmen Einbruch - Geldkassette aus Lagerhalle gestohlen In eine Lagerhalle des Golfparks „Strelasund“ in Kaschow wurde eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

Symbolfoto. In Kaschow drangen der oder die Täter durch in Fenster in die Lagerhalle ein. Quelle: Silas Stein/dpa