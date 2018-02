Gemeinde erhöht die Steuern

Papenhagen. Den Haushaltsplan ihrer Gemeinde für das laufende Jahr haben die Papenhagener Gemeindevertreter (Vorpommern-Rügen) in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Laut Beschluss steigen die Hebesätze der Gemeinde für Grundstücke (Grundsteuer B) von 350 auf 396 Prozent. Der Gewerbesteuer klettert von 300 auf 348 Prozent. Die Steuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) bleibt konstant auf 350 Prozent.

Fast alle amtsangehörigen Gemeinden außer Splietsdorf hätten inzwischen Steuern beschlossen, die sich am Landesdurchschnitt orientieren, informierte Kämmereimitarbeiterin Anja Marciniak. Nur in Velgast stehe ein Beschluss noch aus. Würden Hebesätze unter dem Landesdurchschnitt festgelegt, könnte sich das negativ auf Bewilligung von Fördermittelanträgen auswirken. Die aktuellen Steuersätze sind nun für drei Jahre eingefroren.

Durch die Steuererhöhung rechnen die Papenhagener mit Mehreinnahmen von etwa 7200 Euro jährlich. Dennoch wird der Haushalt der Gemeinde laut Berechnung seitens des Amtes Franzburg-Richtenberg ein Minus von fast 757000 Euro aufweisen. Für die Gemeinde Papenhagen besteht ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept, wobei freiwillige Finanzleistungen fortgeführt werden.

Die Gemeinde Papenhagen hält im Haushalt für das laufende Jahr einen Eigenanteil von 5000 Euro für einen Anbau am Naturkindergarten in Sievertshagen bereit. Die Zahl der Krippenplätze der Kita soll, um dem höheren Bedarf zu entsprechen, verdoppelt werden – von derzeit noch sechs auf dann zwölf Plätze. Beim Kita-Betreiber, dem Verein Jugendfreizeit, geht man von etwa 50000 Euro Kosten aus und hofft auf Fördergeld.Der Verein zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen wird auch 2018 mit 1000 Euro von der Gemeinde unterstützt.

