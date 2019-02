Grammendorf

Bei der Gemeindevertreter-Sitzung in Grammendorf sollte der Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet werden. Von den sechs anwesenden und stimmberechtigten Vertretern stimmten jedoch nur zwei Personen dafür. Zwei weitere enthielten sich und zwei Gemeindevertreter stimmten dagegen. „Also müssen wir nachbessern und es in der nächsten Sitzung erneut zur Abstimmung bringen“, erklärt Bürgermeister Udo Peters. Im OZ-Interview äußert er sich zur aktuelle Lage der Gemeinde Grammendorf und spricht über notwendige Sanierungen und anstehenden Bauvorhaben.

Es ist abzusehen, dass auch in diesem Jahr ein Defizit von über 100 000 Euro zu Buche der Gemeinde stehen wird. Worin sehen Sie die Gründe hierfür?

Es fehlt uns ganz einfach an Wirtschaft vor Ort. Die Steuern reichen bei weitem nicht aus, wobei wir in Sachen Gewerbesteuern schon über dem Landesschnitt liegen. Seit der Wende ist unser Gebiet durch strukturelle Veränderungen größer geworden. Jedoch haben wir rund 400 Arbeitsplätze und ebenso viele Einwohner weniger als zu Zeiten der Wiedervereinigung. Trotzdem müssen wir für unsere Bürger ja weiterhin gute Bedingungen schaffen. Dafür reicht das Geld, welches wir zur Verfügung haben, aber vorne und hinten nicht. Wir haben eine tolle Grundschule, aber einfach zu wenige Schüler. Somit ist der Schulkostenbeitrag zu groß. Diese Defizite in den unterschiedlichen Bereichen und notwendige Investitionen summieren sich dann eben ganz schnell.

Wie wollen Sie diese immer höhere Verschuldung aufhalten?

Wir haben im vergangenen Jahr beispielsweise zwei Wohnblöck für insgesamt 420 000 Euro verkauft. Jedoch ist dies nur ein Tropfen auf dem oft zitierten heißen Stein. Der Versuch Bauland zu erschließen wäre eine Möglichkeit, aber erst einmal auch wieder mit enormen Kosten verbunden. Klar wären mehr Unternehmen in der Gemeinde hilfreich, aber wo sollen sie herkommen. Es ist ja nicht so, dass wir das Geld verschleudern. Aktuell sehe ich wenig Möglichkeiten den Negativtrend aufzuhalten.

Udo Peters (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Grammendorf: "Wir haben seit der Wende 400 Einwohner verloren. Daran haben wir sehr zu knabbern." Quelle: Raik Mielke

Sind trotzdem Investitionen für 2019 geplant?

Ja mit Unterstützung der Landwirte werden wir den Eichenweg sanieren. Zudem müssen weitere kommunale Straßen dringend gemacht werden. In der Ortsdurchfahrt Rodde muss zudem eine neue Straßenbeleuchtung her. Unser Ziel ist es zudem ein Gemeinde-Fahrzeug anzuschaffen und nochmals den Neubau der Verkaufsstelle im Dorf anzugehen.

Wie steht es um Ihre Feuerwehr?

Auch in diesem Fall muss dringend eine bauliche Veränderung stattfinden. Unsere Kameraden dürfen sich nicht mehr in der engen Fahrzeughalle und in unmittelbarer Nähe der laufenden Fahrzeuge die Schutzkleidung anziehen. Wir müssen durch einen Anbau für einen Umkleideraum Platz schaffen. Diese Umbaumaßnahme gilt es nun vorzubereiten. Die Kameraden haben zugesichert vieles in Eigenarbeit zu machen und uns dadurch zu unterstützen.

Wollen Sie weitere Schandflecke der Gemeinde beseitigen?

Es gibt immer noch einen alten Oxidationsgraben der einst von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft angelegt worden ist. Diese Bauruine ist inzwischen eine Gefahrenquelle und muss unbedingt beseitigt werden. Diese würden wir gerne beseitigen, um an dieser Stelle Raum für erneuerbare Energien, wie beispielsweise eine Photovoltaikanlage zu schaffen. Wir haben den Abriss bereits beantragt und wollen eine möglichst schnelle Lösung.

Raik Mielke