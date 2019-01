Stralsund/Grimmen

Ungeduldig steht Rudolf Kühnrich in der Schlange vor dem Postamt im Grimmen. Schnellstmöglich möchte er seinem Arbeitgeber in Stralsund mitteilen, dass er heute nicht kommen wird – Es ist eine eher harmlose Erinnerung im Vergleich zu den im Schnee versunkenen Zügen oder Panzertransporten von Kranken, die die Schneemassen zum Jahreswechsel 1978/79 in Norddeutschland forderten. Doch für den heute 71-Jährige gab es damals nichts Wichtigeres, als wieder zur Arbeit fahren zu können: „Man brauchte mich doch“, sagt der Rentner.

Kühnrich war 31 Jahre alt, als das Leben in Grimmen kurz nach Weihnachten wortwörtlich im Schnee stecken blieb. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden, zu dem Zeitpunkt noch sehr kleinen, Kindern bewohnte er eine Betriebswohnung mitten in der Stadt. „Gearbeitet habe ich aber als Techniker bei der Marine in Stralsund.“ Um dorthin zu kommen, hätte er stets den Zug genommen. So auch der Plan am 14. Februar 1979, einen Tag nachdem erneut in vielen Landesteilen der Katastrophenalarm ausgelöst worden sei.

„Ich kam am Bahnhof an und ahnte schon, dass kein Zug kommen würde“, erinnert sich Kühnrich. Dicht an dicht hätten sich die Menschen auf dem Bahnsteig gedrängt. Nach etwas Wartezeit seien statt der Züge Busse gekommen, die die Reisenden nach Stralsund bringen sollte. Geschafft hätten diese es aber nur bis zur Stadtgrenze.

„Die Straßen wurden zwar freigeschaufelt, doch nur in einer schmalen Gasse.“ Zwei Fahrzeuge hätten dadurch nicht aneinander vorbei gepasst. Durch die Warnung, dass sich entgegenkommende LKW auf der Strecke befinden würden, musste der Bus stehen bleiben – „inmitten in stürmischer Kälte.“

Als klar war, dass ein Herauskommen aus Grimmen nicht möglich war, seien die meisten Menschen zur Post gegangen. „Um unsere Betriebe zu erreichen, mussten wir ja telefonieren“, erklärt Kühnrich. Doch nicht jeder private Haushalt hätte zu dieser Zeit ein Telefon gehabt. Statt nun zur Arbeit zu gehen, meldete sich der damals 31-Jährige im Rathaus zum freiwilligen Dienst.

Schnell sei er einem Trupp zugeteilt worden, der Bahngleise und eine Diesellok von Schnee befreien sollte – ein aussichtsloses Unterfangen, da es ständig wieder zu neuen Verwehungen gekommen sei. „Die Lok war an der einen Seite fast vollständig mit Schnee bedeckt.“ Wenn sich der Rentner die Bilder von damals ansieht, habe er sofort wieder die Anstrengung im Kopf. Er sei es nicht gewohnt gewesen, solch schwere Arbeit zu verrichten.

Doch die Solidarität unter den Menschen sei damals groß gewesen. „Ich frage mich immer, ob das heute noch genauso laufen würde“, überlegt Kühnrich. Alle hätten sich untereinander geholfen. Dieses Gemeinschaftsgefühl komme genau wie die Anstrengung immer wieder hoch, sobald er das Fotoalbum von damals in die Hände nimmt. „Ich bin froh, dass ich zu der Zeit schon einen kleinen Fotoapparat besaß, den ich fast immer in der Hosentasche hatte.“ Denn erzählen könne man viel. Nur die Bilder aber würden verdeutlichen, wie es damals in Grimmen und auch in Stralsund aussah.

„Ich kannte hohen Schnee zwar aus meiner Kindheit“, sagt der Rentner weiter. Doch dort habe er natürlich noch keine Verpflichtungen gehabt, die ihn vor schwierige Situationen gestellt hätten: Als Kind konnte er im Schnee spielen statt eine Familie versorgen zu müssen und arbeiten zu gehen. „Als Erwachsener nimmt man solche Massen dann natürlich ganz anders wahr.“ Sein Arbeitgeber hätte damals aber verständnisvoll reagiert, denn auch sie seien ja von den Schneestürmen betroffen gewesen.

Was ist das nun aber ein Gefühl, wenn alles um einen herum in Weiß versinkt? „Angst oder Unsicherheiten habe ich nie empfunden“, sagt Kühnrich nach einer kurzen Denkpause. Bei ihm hätten aber auch keine Nöte bei der Versorgung geherrscht. Brot, Butter, Milch habe er in den Einkaufsläden der Stadt ohne Probleme bekommen. „Wenn nicht, hätte ich mir sicher mehr Sorgen gemacht.“ Stattdessen habe bei ihm nur der Wunsch geherrscht, endlich wieder nach Stralsund fahren zu können, um arbeiten zu gehen – erfüllt wurde dieser knapp eine Woche später.

