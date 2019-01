Grimmen

Vor gut einem Monat machten sich auch in der Kreisstadt die Familien auf den Weg, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. In den meisten Fällen fiel die Entscheidung schwer, denn zum Familienfest wollte jeder einen schönen und prachtvollen Tannenbaum ergattern. In der vergangenen Woche nun lagen die Nadelbäume an den Abfalltonnen. 200 dieser Tannen wurden bereits am Montag durch Mitarbeiter des Grimmener Stadtbauhofes eingesammelt und zum Rodelberg der Stadt gebracht.

Dabei hätte es diese Tradition in diesem Jahr beinahe nicht mehr gegeben. Über viele Jahre organisierten die Männer und Frauen des Grimmener Wasserturmaktivs dieses Event im Stadtgebiet Südwest. Mit der Auflösung des Aktivs im vergangenen Jahr wäre auch die Traditionsveranstaltung weggebrochen. „Wir haben das Verbrennen der Bäume von Beginn an als Feuerwehr der Stadt Grimmen abgesichert“, erklärt Wehrführer Olaf Clasen und erklärt: „Kurz vor Weihnachten wurden wir durch unseren Bürgermeister Benno Rüster informiert, dass es keinen Veranstalter mehr gibt und das Verbrennen wohl ausfallen muss.“ Doch die Kameraden der Stadt entschlossen sich kurzerhand in die Bresche zu springen und das Tannenbaumverbennen zu organisieren.

So gab es bei schönem winterlichen Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt bei Glühwein und Bratwurst ein letztes Aufflackern der geliebten Bäume. Rund 250 Besucher hatten sich auf den Weg zum Rodelberg gemacht und wärmten sich an den lodernden Flammen. Dutzende Feuerwehrleute legten die Bäume nach und so hielten es die Gäste einige Stunden aus.

„Wir haben unseren Baum bis heute stehen lassen und ihn nun gleich mitgebracht", verrät Udo Schuldt während er eine zwei Meter hohe Nordmanntanne hinter sich herzieht. Einer von insgesamt etwa 200 Exemplaren. „Das Weihnachtsbaumverbrennen ist eine schöne Tradition. Ich finde es klasse, dass die Feuerwehrleute der Stadt diese Veranstaltung weiter durchführen", meint Nico Brümmer. „Es ist richtig gemütlich am Feuer und man trifft mal wieder Leute, die man sonst nicht sieht“, nennt Gudrun Lachmann einen der Gründe, warum die Trebelstädterin seit Jahren zum Verbrennen der Christbäume geht. „Ich finde es gut, dass die Kameraden der Feuerwehr die Veranstaltung übernommen hat. Sie haben gute technische Voraussetzungen so etwas zu machen. So gut war das Gelände am Rodelberg noch nie ausgeleuchtet. Und auch der Glühwein und die Bratwurst waren sehr lecker“, lobt Besucher Klaus-Dieter Buchholz die Organisation.

Raik Mielke