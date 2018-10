Willershusen.

Seit 33 Jahren wohnt Martina Bochmann (60) mittlerweile in Willershusen. Sie kommt aus der Modebranche und hat sich beruflich umorientiert. Ihre Leidenschaft fürs Gärtnern lebt sie auf ihrem urigen Grundstück und in der Gärtnerei der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden aus. Dennoch ist sie der Gestaltung von Textilien treu geblieben und verkauft ihre Unikate in der Remise in Griebenow. Von Anfang an gehört sie zu den Remisefrauen und feiert gemeinsam mit ihnen jetzt 15-jähriges Jubiläum. „Das ist einfach eine tolle Geschichte mit unserer Remise. Wir haben alle Spaß und Freude an schönen Dingen ohne wirtschaftlichen Hintergrund. Während des Dienstes ergeben sich oftmals schöne Gespräche mit den Besuchern.“ Da erzählt Martina Bochmann gerne etwas über das Schlossensemble mit der einmaligen Kirche.

Roswitha Pendzinsky