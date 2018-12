Grimmen

Als Technische Zeichnerin in der Hochbauprojektierung Neubrandenburg war Renate Mahler (72) einst tätig, die in Neustrelitz geboren wurde. Später war sie Mitarbeiterin der Abteilung Information und Dokumentation des Wohnungsbaukombinats Neubrandenburg. Nach der politischen Wende lebte die heutige Seniorin in den westdeutschen Bundesländern, leitete einen Supermarkt in Frankfurt/Main. „Durch Freunde bin ich nach Grimmen gekommen. Ich habe immer alleine gelebt, wenn es auch mal Freundschaften gab“, erzählt Renate Mahler. Früher hat sie sehr gerne Volleyball gespielt. Interessieren würde sie sich aber für beinahe alle Sportarten, erzählt sie. Heute gehört zu ihren Hobbys die Handarbeit. Und da hat sie in Grimmen viele Verbündete. „Ich fühle mich hier sehr wohl in Grimmen. Leider ist meine beste Freundin, wegen der ich einst nach Grimmen gezogen bin, verstorben. Aber meine Mitstreiter bei der Handarbeit sind eine gute Truppe“, sagt Renate Mahler.

Walter Scholz