Grimmen

Harry Schmidt (65) ist in Grimmen kein Unbekannter. 15 Jahre war er aus dem Straßenbild nicht wegzudenken, denn er fuhr die Kehrmaschine und war im Winterdienst im Einsatz. In Bartmannshagen wurde er geboren. Nach der Einschulung in Klevenow besuchte Harry Schmidt auch die Robert-Koch-, Dr.-Theodor-Neubauer- und Erich-Weinert-Schule. Er erlernte den Beruf eines Elektromonteurs. Gerne erinnert sich der heutige Senior an die 725-Jahr-Feier Grimmens (2012), als direkt nach dem Festumzug auch die Straßen gereinigt werden mussten, die Schaulustigen aber immer noch am Straßenrand standen. „Wir fuhren direkt an die Bürgersteige heran, denn dort lag ja der meiste Unrat der Besucher. Die sprangen schnell zur Seite. Wir mussten darüber viel lachen", erzählt Schmidt, der drei Kinder und sechs Enkelkinder hat. Heute hilft der Rentner noch beim Organisieren des Winterdienstes. Der Gartensparte „Hoikenrade I“ kommt seine Erfahrung als Elektriker zugute.

Walter Scholz