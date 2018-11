Grimmen

Das große Interesse am Wald und der Natur bewegten Robert Rasch einst, den Beruf des Forstfacharbeiters zu erlernen. Der heute 79-Jährige wurde in Schwerin geboren und besuchte dort auch die Schule. „Es gibt doch nichts Schöneres, als den Wechsel der Jahreszeiten und die damit verbundenen Veränderungen zu erleben“, meint der Senior. Zunächst in Potsdam eingesetzt, kam er 1974 zur Försterei nach Elmenhorst. Seit 1990 wohnt er mit seiner Ehefrau in Ahrendsee. Ein Jahr arbeitete Robert Rasch nach der Kreisgebietsreform in Grimmen und bis zum Vorruhestand bei der Jagdbehörde in Stralsund. „Heute ist natürlich der Wolf in aller Munde und bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Um die natürliche Wilddichte zu erhalten, müssen auch dem Wolf Grenzen aufgezeigt werden ", sagt der Vater von vier Kindern und Opa von vier Enkeln. Zu den Hobbys von Robert Rasch gehört natürlich die Pflege des jagdlichen Brauchtums, wie das Jagdhorn blasen oder die Wildbewirtschaftung.

Walter Scholz