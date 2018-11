Grimmen

Seit 38 Jahren hält Heidi Köpcke (54) ihrem Kaufhaus die Treue. Gemeint ist das heutige Kaufhaus Stolz in der Grimmener Innenstadt. Vielen Älteren ist dieses Kaufhaus noch als HO-Kaufhaus „Magnet“ bekannt.

Heidi Köpcke wurde in Bartmannshagen geboren, besuchte die Schule in Grimmen und absolvierte ihren Schulabschluss an der Polytechnischen Oberschule „Robert Koch“. „Ich wollte immer Verkäuferin werden und hatte damals nur ein Bewerbungsgespräch. Das war bei der HO und ich wurde sofort als Lehrling angenommen“, erzählt Heidi Köpcke. 1985 heiratete sie und zog im gleichen Jahr noch mit ihrem Mann von Holthof nach Grimmen.

Sie erinnert sich gerne an die Zeit bei der HO. „Besondere Höhepunkte waren immer die Sonderverkäufe zur Jugendweihe in unserer Jugendmode-Abteilung im Obergeschoss des ’Magnet’. Da war richtig Hochbetrieb, denn wir hatten eine gute Auswahl“, erinnert sie sich. In ihrer Freizeit steht dann ihre Familie an erster Stelle.

Walter Scholz