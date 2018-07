Stahlbrode

„Jetzt schlägts 13“ sagt Hanna Petrik aus Gager. Denn zum 13. Mal stellt die Wahlrüganerin, die viele jahre in Stahlbrode gelebt hat, ihre Bilder in diesem Sommer in der kleinen Kapelle des Fischerdorfes aus. Bis Anfang Oktober werden die zumeist aus der Region stammenden Motive und Stilleben dann wieder zu bewundern sein. Morgen wird aufgehängt, sagt sie. Letzten Freitag hat sich die 75-Jährige selbst ein Geschenk zu ihrem Jubiläum gemacht, denn an diesem Tag wurde in der Kleinen Kojengalerie im Stralsund Museum ebenfalls eine Ausstellung eröffnet. Die studierte Pädagogin Hanna Petrik malt seit 20 Jahren. Sie selbst sagt, dass diese Zeit Ausdruck ihrer unentwegten Suche sei, um Gesehenes in der ihr eigenen und für sie notwendigen Form und Farbe darzustellen.

Amler Reinhard