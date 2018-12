Grimmen

Sigrid Wehner wurde in Demmin geboren, wuchs dort auf und ging in der Hansestadt auch zur Schule. Sie studierte in der Fachrichtung Ingenieur-Ökonom. Ihr Beruf wurde nach der politischen Wende auch anerkannt. Fortan konnte sie sich Diplom-Betriebswirtin nennen. 1969 zog sie mit ihrer Familie nach Grimmen. Die heute 69-Jährige arbeitete bis 1991 – bis zu deren Auflösung – bei der Konsumgenossenschaft in Grimmen. Danach eröffnete Sigrid Wehner in der Friedrichstraße in Grimmen ihr Geschäft „Damen-Moden“. Am 31. Dezember 2013 beendete die Mutter von zwei Kindern und Oma von drei Enkeln ihre selbstständige Tätigkeit, ging in den wohlverdienten Ruhestand. Ruhe gibt es aber für die Seniorin nicht. Sie fährt gerne Fahrrad, liebt die Gartenarbeit und geht auch mal auf Reisen. „Grimmen ist eine kleine Stadt. Etwas ruhig, was mir gefällt. Und man kennt sich untereinander", sagt Sigrid Wehner, die sich im Verein „Gemeinsam statt einsam“ engagiert.

