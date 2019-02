Grimmen

Auf Silvia Kleinschmidt (66) trifft auf jeden Fall das Sprichwort „Kinder wie die Zeit vergeht“ zu. Für ihre zehnjährige Tätigkeit im Pflegedienst „Kursana“ erhielt sie nun die Ehrenurkunde. Allerdings ist sie schon länger dort engagiert tätig - zuerst ehrenamtlich und seit 2004 in der Betreuung. „Nun bin ich ja schon im Rentenalter, werde aber noch auf Zuverdienstbasis in der Pflege weitermachen“, sagt Silvia Kleinschmidt, die in Anklam geboren wurde und in Franzburg die Polytechnische Oberschule besuchte. Sie erlernte den Beruf der Agrotechnikerin und arbeitete in Pantelitz. 1986 zog die Familie nach Grimmen und Silvia Kleinschmidt wurde Verkäuferin in der Bäckerei Amtsberg. „In der freien Zeit höre ich gerne Musik, lese dabei ein gutes Buch. Nicht vermissen möchte ich die wöchentlichen Sportnachmittage in der Gymnastikgruppe an der Regionalschule Robert Koch“, meint die Seniorin, die Mutter von vier Kindern ist und drei Enkel hat.

Walter Scholz