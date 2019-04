Grimmen

In Suhl wurde Wolfgang Teubert (65) geboren und besuchte dort auch die Polytechnische Oberschule. Er erlernte den Beruf des Elektromonteurs im Maschinenbau für Fahrzeug-und Jagdwaffen. Seit 1994 wohnt die Familie in Keffenbrink. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Senior mit dem Brushen, also dem farblichen Gestalten von Figuren verschiedener Art. „Ich habe diese Arbeiten einmal kennengelernt doch dieses Hobby war damals noch verhältnismäßig teuer. Also habe ich Formen und Farben gekauft und nun gibt es Motive, die zu allen Jahreszeiten passen und die ich bei verschiedenen Veranstaltungen und Kursen vorstelle. Sie sind für Jung und Alt geeignet“, erzählt Wolfgang Teubert, der bei vielen Veranstaltungen dabei ist. Klar, dass er viel auf Achse ist und da für weitere Hobbys kaum Zeit bleibt. Familie, Haus und Hof bestimmen die restliche Freizeit.

Walter Scholz