Grimmen

Tristan Schekat-Blahr (34) ist in Templin aufgewachsen. Das Lehramtsstudium hat ihn nach Greifswald geführt. Seit einigen Jahren lebt der junge Mann in Wittenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) und hat sich mit seiner Familie einen kleinen Bauernhof mit Schafen, Ziegen, Schweinen und zwei Eseln geschaffen.

Die dörfliche Idylle ist ideal für die beiden Pflegekinder, die den Alltag bestimmen. „Es ist nicht immer einfach, aber es kommt von den Kindern viel zurück und ich erfreue mich an ihren Fortschritten.“ Die Familie lebt gern in Wittenhagen. Es ist in der Gemeinde alles da, von Schule bis Einkaufsladen.

Nun sind die Ferien für den Lehrer, der in der Hansestadt Stralsund arbeitet, vorbei. „Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit mit meinen Erstklässlern“, sagt der 34-Jährige.

OZ