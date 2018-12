Grimmen

Sie hat Hochachtung für Menschen, die sich für schwächere, kranke, pflegebedürftige Menschen einsetzen. Anke Päplow (46) in Greifswald geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule Friedrich-Wilhelm Wander in Grimmen und erlernte den Beruf der Krankenschwester. Tätig ist sie im „Haus an der Trebel“. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung für schwerst mehrfach behinderte und pflegebedürftige Kinder. „Die Arbeit mit den Bewohnern, es sind 48, macht mir Spaß“, sagt Anke Päplow, die mit ihrem Ehemann Ralf und den zwei Kindern in Kaschow wohnt. „ Ich würde niemals von hier weg gehen wollen, niemals“, betont die Mutter, die zu einer sehr sportlichen Familie gehört und die sich im Judosport einen Namen gemacht hat. Ihr ganz spezielles Hobby sind Handarbeiten, die sie auch verkauft und sich großer Beliebtheit erfreuen. Denn Anke Päplow ist besonders zum Weihnachtsfest auf etwa drei Märkten mit ihrem Stand vertreten.

Walter Scholz