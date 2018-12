Grimmen.

Mit einem vielstimmigen Geburtstagsgesang wurde vor einigen Tagen Gerda Schwarz von ihrer großen Familie gegrüßt, denn sie feierte ihren 85. Geburtstag. In Ostpreußen geboren, kam sie nach der Flucht über Groß Schwansee, wo sie bei einem Landwirt arbeitete, nach Klütz. Dort arbeitete sie als Reinigungskraft und Köchin und zog dann im Jahre 1964 nach Grimmen um. In der Dr. Theodor Neubauer Schule war Gerda Schwarz bis zu ihrer Rente ebenfalls in der Küche tätig. Sehr, sehr stolz sei die Seniorin auf ihre Familie. Schließlich hat sie sieben Kinder groß gezogen, die sie mit 15 Enkelkindern und 17 Urenkeln beschenkten. „In Grimmen hat sich meine Mutter immer sehr wohl gefühlt und auch jetzt im Seniorendomizil ,Kursana’ ist sie sehr glücklich“, sagt ihre Tochter Brunhilde. Viel Handarbeiten hat die Seniorin in ihrem Leben gemacht und sie ging auch gern auf Reisen. Nach Ägypten führte die weiteste Reise. Die riesengroße Familie schwärmt noch heute von den Backkünsten ihrer Mutter, Oma und Uroma.

Walter Scholz