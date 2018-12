Grimmen

In Grimmen ist Hannelore Hofmann (84) geboren. Sie arbeitete zeit ihres Lebens in der Landwirtschaft und besuchte davor die Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule. Als Milch-Verkäuferin war sie bei dem einst bekannten Fachmann für Milchprodukte „ Otto Günther“ tätig. Als die Konsumgenossenschaft in der Straße der Befreiung eine Kaufhalle eröffnete, wurde Hannelore Hofmann die Verkaufsstellenleiterin. „Eigentlich ist es sehr schade, dass sie, wie viele Einrichtungen, ein Opfer der Wende wurde“, meint die Seniorin, die Mutter von drei Kindern ist. Im Laufe der Jahre hat sich ihre Familie vergrößert: „Ich habe mittlerweile auch vier Enkel und vier Urenkel“, sagt sie fröhlich. Sie liebe die Gartenarbeit und gehörte zum Vorstand der Sparte „Am Spartenheim“. Hannelore Hofmann war auch fester Bestandteil des Handarbeitszirkels der Volkssolidarität. „Reisen war nie meine Welt, dafür ist es die Familie. Und ich wollte immer etwas für die Gesellschaft tun.“

Walter Scholz