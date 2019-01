Grimmen

Bei der Brieftauben-Ausstellung in Grimmen war ein kleiner Mann ganz groß. Till Engel (11), geboren in Greifswald, wohnt in Ludwigsburg. Der Schüler, der fünften Klasse am Ostsee-Gymnasium der Hansestadt Greifswald liebt besonders die Mathematik. Vor zwei Jahren fing Till, der noch zwei Geschwister hat, an Brieftauben zu züchten. So macht es auch sein Vater schon lange. 140 Tauben gibt es im heimatlichen Schlag. „Ich war von Anfang begeistert, welche Leistungen die Tauben vollbringen und deshalb bin ich dabei“, erzählt der Junge, der schon zwei Pokale mit seinen Tauben errungen hat. Vom Verband der Züchter von Sporttauben bekam er auch eine Silber-und eine Bronzemedaille. An elf Flügen nahmen seine Altvögel im vergangenen Jahr teil. Der weiteste Flug führte über 550 Kilometer vom niederländischen Apeldoorn in den heimatlichen Schlag nach Ludwigsburg.

Walter Scholz