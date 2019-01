Grimmen

Postbetriebsfacharbeiter, was für ein Wort? Nun es ist die Bezeichnung für den Beruf, den Marita Schindler (68) erlernte. In Lubmin geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule in Wusterhusen. Die Seniorin studierte und wurde Ingenieur für Postwesen. Seit 1976 wohnt die Familie in Abtshagen. Als Lehrausbilderin hat sie mehr als 160 Lehrlinge bei der Deutschen Post ausgebildet. Nach der Wende betreute Marita Schindler verschiedene Post-Filialen. „Nur zu Hause sitzen, das kam bei mir nicht infrage, deshalb bin ich auch noch im Ruhestand immer beschäftigt“, sagt die Mutter zweier Kinder und Großmutter von vier Enkelkindern. Sie leitet bei der Volkssolidarität des Ortes den Kurs „Töpfern“, an dem acht bis zehn Frauen teilnehmen. Seit zwei Jahren bastelt sie auch mit Grundschülern. „Ich gehöre dem Schulförderverein an und bin Mitglied in der Gemeindevertretung“, erzählt Marita Schindler, die ebenfalls noch aktiv in einer Kegelgruppe aus Stralsund ist.

Walter Scholz