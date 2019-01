Grimmen

Gern erinnert sich Manuela Tietz (60) an ihre Kindheit. In Bartmannshagen geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule in Kirch-Baggendorf. Dann folgte eine Lehre zur Wirtschaftskauffrau, heute heißt es Buchhalterin, und die Tätigkeit im VEG Oberhinrichshagen. 1978 zog die Familie nach Kandelin um. Zwei Kinder und die Enkel, Zwillingsmädchen, gehören zur Familie. Manuela Tietz arbeitete in der LPG in Kandelin. „Ja man lebt ganz gut im Ort. Wir haben einen Konsum und die Bäckerei. Allerdings war hier im Dorf früher mehr los“, meint sie. Fragt man nach ihren Hobbys, erfährt man, dass sie gern liest. Musik höre sie querbeet und sie bastelt gern. Und dann sorgt auch noch der Garten für Abwechslung in ihrem Leben. Zuerst kommt aber die Familie und dazu gehört auch die Pflege ihres Schwiegervaters. Seit 2000 arbeitet Manuela Tietz im Büro des „Grimmen Fleischer“.

Walter Scholz