Gibt es demnächst einen Katalog mit allen Ausbildungsmöglichkeiten?

Grimmen. Wie kann man junge Leute in Grimmen halten? Über diese Frage wurde Dienstagabend im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, der im Textilservice Fliegel zusammen gekommen war, viel diskutiert. Denn nicht wenige Betriebe suchen wieder händeringend nach Azubis für den Lehrbeginn im September. „Es reicht ja schon, wenn uns Stralsunder und Greifswalder Betriebe unsere jungen Leute wegschnappen“, meinte Stefan Korell, Geschäftsführer im Handelshof Vorpommern. Denn aus den Hansestädten kämen kaum Bewerber nach Grimmen. Deshalb müsse man die Grimmener jungen Leute unbedingt von den Vorzügen einer Lehre in ihrer Heimatstadt überzeugen. Dass dies gelingen kann, bewies der Handelshof 2017. Letztes Jahr klopften gleich vier Jungen aus der Robert-Koch-Schule zwecks Lehre hier an und wurden genommen.Diskutiert wurde deshalb auch die Erstellung eines Kataloges, in dem steht, wer was in Grimmen anbietet und wo es dafür Ansprechpartner gibt. Natürlich sollen dabei auch Vorzüge deutlich gemacht werden. Seit Mai 2017 gibt es dafür ein Datenblatt. Der Arbeitskreis hofft alle Daten demnächst in eine Übersicht fließen lassen zu können. Unterstützung dabei will die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern geben, die in Greifswald ihren Sitz hat.

Reinhard Amler