Glätte: Kraftfahrer zu schnell unterwegs

Poggendorf/Zarrendorf. Nicht mit Glätte gerechnet hatten wohl am Mittwoch zwei Autofahrer. Sie kamen mit ihren Pkw von der Straße ab. Die beiden Männer wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 18 500 Euro. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass den Straßenverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit ursächlich für die Unfälle war.

Gegen 12.50 Uhr musste bei Poggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 21-Jähriger, der in Richtung Loitz unterwegs war, abbremsen, weil ihm ein Lkw entgegen kam. Der Pkw geriet dadurch ins Rutschen und kollidierte mit der rechten Seite mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto, ein Ford Max, zurück auf die Straße geschleudert und kam auf der linken Straßenseite zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 15 000 Euro, am Baum von circa 500 Euro.

Zwischen Zarrendorf und Elmenhorst streifte gegen 15.50 Uhr ein 31-jähriger Fahrer mit seinem VW einen Baum, nachdem der Pkw auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dort entstand ein Schaden von insgesamt circa 3000 Euro.

OZ