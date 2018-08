Glashagen

Die drei Windkraftanlagen bei Glashagen in der Gemeinde Wittenhagen dürfen nicht betrieben werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Greifswald jetzt in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Geklagt hatte die Gemeinde Wittenhagen gegen das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern in Stralsund.

Kurios: Gerade in dieser Woche waren zwei der drei im Eiltempo gebauten Windräder in Betrieb gegangen. Noch drehen sie sich. „Aber wir gehen davon aus, das sie jetzt zügig abgeschaltet werden“, sagte Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft).

Jaekel Almut