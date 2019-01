Grimmen

Ein Koffer voll vergoldetem Besteck: Es ist vermutlich das wertvollste Stück, das derzeit im Fundbüro in Grimmen auf seinen Besitzer wartet. „Aber wir sind keine Experten und wollen den Wert nicht schätzen“, sagt Uta Zoth. Die Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt haben auch andere Aufgaben. Sie verwahren die Sachen in einem gelben Tresor so lange auf, bis sich der rechtmäßige Eigentümer findet. Sie schreiben Fund-Anzeigen und dokumentieren ihre Arbeit genau.

Eher selten kommen die Menschen, die etwas vermissen auf die Idee, im Fundbüro nachzufragen. Und so sammeln sich beispielsweise Kartons voller Schlüssel in ihrem Tresor. Darunter auch ein moderner Schlüssel für ein Elektro-Auto der Marke Tesla. Es habe sogar schon Anrufe gegeben, ob es überhaupt noch ein Fundbüro gebe. Ja, das gibt es noch. Und in ihm finden sich auch kuriose Sachen. Dann überlegen auch die Mitarbeiter schmunzelnd, wie man beispielsweise einen Rasenmäher verlieren kann –oder warum man ihn nicht vermisst. Solche großen, sperrigen Dinge werden derzeit im Keller der Wander-Schule aufbewahrt. Erst wenn das Rathaus fertig saniert ist, kommen auch diese Fundsachen wieder zurück ins Rathaus. 17 Fahrräder sind aktuell in der Schule eingelagert. Im besten Zustand würde sich jedoch keines von ihnen befinden.

Viele Stücke bringt die Polizei vorbei. Auch die Mitarbeiter des Tierparks gehören zu den aufrichtigen Findern und geben regelmäßig liegen gebliebene Mützen, Schals und andere Kleidungsstück am Markt ab. Ehrliche Menschen gibt es in Grimmen viele. Nicht selten komme es vor, dass mit Bargeld gefüllte Portemonnaies abgegeben werden. Trotzdem wollen sie dann lieber anonym bleiben und verzichten sogar auf einen Finderlohn. Fakt ist, dass die Dinge, wenn sich der rechtmäßige Eigentümer ein halbes Jahr lang nicht gemeldet hat, in den Besitz der Menschen übergehen, die den Fund machten. Befinden sich Ausweisdokumente in der Börse, wird der Besitzer von den Mitarbeitern angeschrieben. „So etwas wird natürlich sofort abgeholt“, sagt Uta Zoth. Doch manchmal zweifeln auch die Mitarbeiter ob es sich wirklich um verlorene, oder um absichtlich entsorgte Gegenstände handelt. Aufbewahrt und akribisch dokumentiert, werden sie trotzdem.

Und so warteten in all den Jahren auch schon mal ein Rasierapparat, ein Golfball, ein Gartenschlauch, Patronen für einen Drucker, China-Böller und eine kaputte Drohne auf ihre Besitzer. Im vergangenen Jahr wurde auch ein Rucksack abgegeben, in dem sich ein halber Hausstand befand und die Mitarbeiter zum Grübeln brachte. Neben einer Flasche Bier, einem Bohrer und einem Näh-Set befand sich nämlich auch ein kompletter Briefwechsel zwischen dem Inhaber und seinen Banken. Obwohl der Besitzer mehrfach angeschrieben wurde, holte er seinen Rucksack nie ab.

Es spielen sich aber auch durchaus rührende Szenen im Fundbüro ab. Beispielsweise als eine ältere Dame anrief und sich verzweifelt erkundigte, ob ihr Ehering vielleicht abgegeben wurde. Die Mitarbeiterinnen ließen sich den Ring genau beschreiben und siehe da: Er befand sich im gelben Tresor. Und da es sich um den Ring ihres verstorbenen Mannes handelte, sei die Freude gleich doppelt so groß gewesen.

Carolin Riemer