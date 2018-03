Goldmedaille für kapitale Hirschtrophäe

Grimmen. Dr. Hans-Joachim Murswiek aus Leyerhof hat im letzten Jahr den kapitalsten Hirsch in der Region geschossen: einen ungeraden 20-Ender, wie es in der Jagdsprache heißt. Das Tier erreichte 224 Punkte bei Rotwild. Murswiek bekam dafür eine Goldmedaille. „Das ist schon eine besondere Leistung“, lobte Harald Hafenstein vom Vorstand der Hegegemeinschaft Rot- und Damwild Grimmen. Diese traf sich am Wochenende traditionell zu ihrer Jahresversammlung im Landkulturhaus Leyerhof. Das Geweih des von Murswiek erlegten Hirsches war dabei neben weiteren, über 70 im letzten Jagdjahr geschossenen Trophäen der Blickfang in der Trophäenschau. Sie wiederum lockte Sonnabend und Sonntag zahlreiche Interessenten in die Gemeinde nahe Grimmen.Auf ihrer Jahresversammlung diskutierten die Weidmänner ihre Abschusszahlen fürs neue Jagdjahr. 160 Jäger zählt die Grimmener Hegegemeinschaft Rot- und Damwild. Bejagt wird von ihnen ein Territorium, das den Altkreis Grimmen und angrenzende Teile des Amtsbereiches Landhagen umfasst. Es ist 60 000 Hektar groß, erläutert Peter Latendorf, der Vorsitzende der Hegegemeinschaft. Letztes Jahr wurden hier 100 Stück Rot- und 110 Stück Damwild erlegt. Fürs neue Jagdjahr sind 110 Tiere bei Rot- und 123 bei Damwild zum Abschuss vorgesehen.

Amler Reinhard