Vietlipp

Am späten Donnerstagabend stellten Polizisten des Grimmener Reviers an der Autobahnunterführung zwischen Vietlipp und Klevenow frische Graffitis fest. Unbekannte hatten mehrere Schriftzüge, unter anderem „FCH“ in den Farben Türkis und Orange, an die Wände und einen auch auf die Straße kurz hinter der Autobahnunterführung in Richtung Klevenow gesprüht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 200 Euro. Sie bittet nun um Zeugenhinweise. Wer in den späten Abendstunden am Donnerstag etwas Auffälliges an der Autobahnunterführung beziehungsweise in der Nähe beobachtet hat, wende sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder auch an die Internetwache der Polizei

