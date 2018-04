„Graureiher“ bei Schulklassen immer beliebter

Grammendorf. Das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen verzeichnet steigende Übernachtungszahlen, teilte Leiterin, Simone Wagner auf der Grammendorfer Gemeindevertretersitzung mit. 2017 gab es 3847 Übernachtungen. Mit 3085 seien die beiden Bettenhäuser besonders beliebt: ein Plus von 23 Prozent. Die Anzahl der Übernachtungen in Blockhütten und Zelten sei hingegen leicht gesunken, sagte sie und führte als Grund dafür das schlechte Wetteran „Im August hatten einige Gruppen ihren Besuch wegen des Sturms abgesagt.“ Das Haus „Graureiher“, eine Einrichtung des Nieparser Vereins „Storchennest“, bietet von Februar bis November Freizeitmöglichkeiten für Schulklassen, Vereine, Wandergruppen und Individualreisende an. Schulen nutzen das Angebot besonders häufig. Doch es könnten ruhig mehr sein, sagt Wagner. Die Jugendstätte versuche sich deshalb entsprechend auszurichten. Die Leiterin schreibt Schulen in der Umgebung an und hofft, dass Klassen auch außerhalb des Unterrichts – etwa während einer Projektwoche – den „Graureiher“ aufsuchen. Schon jetzt richten sich die Inhalte im beliebten Programm „Steinzeitlager“ gezielt nach dem Lehrplan der 5. und der 6. Klasse.Auch die Anzahl der in Anspruch genommen Mahlzeiten und Programme ist 2017 angestiegen. Neben dem Steinzeitlager erfreut sich die Kanutour großer Beliebtheit. Beim Essen reagierte die Herberge auf Wünsche. Statt Fertiggerichten bekommen die Kinder seit letztem Jahr Mittagessen von der Minimanufaktur Parow mit mehr regionalen Produkten. Trotz der steigenden Übernachtungszahlen fällt die Bilanz des Jugendgästehauses aber ernüchternd aus. Einnahmen von knapp 76 000 Euro standen 2017 120 000 Euro Ausgaben gegenüber: ein Minus von 44 000 Euro. Die Bilanz sei Folge gestiegener Personalkosten, erklärt Wagner. Und die würden 2018 weiter steigen, denn eine Maßnahme mit 1-Euro-Jobbern laufe aus.

