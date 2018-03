Grellenberg bekommt eine neue Straße

Grellenberg/Grimmen. Die gesamte Dorfstraße in Grellenberg soll in diesem Jahr grundlegend saniert und verbreitert werden. Außerdem wird ein einseitiger Gehweg entstehen. Das teilte Birgit Rummelhagen aus dem Bauamt der Stadt Grimmen, zu der der Ortsteil Grellenberg gehört, den etwa 30 erschienenen Einwohner im Rathaussaal mit. Die Bauarbeiten sollen im Mai, eventuell auch erst in den Schulferien beginnen.

Bereits im Vorjahr war das Stück von der Landesstraße 19, die Richtung Rostock führt, bis zum Ortsrand Grellenbergs grundlegend neu gebaut worden. „Es ist uns gelungen, für das gesamte Vorhaben eine Förderung zu erreichen, die Stadt und Anwohner finanziell entlastet“, sagte Birgit Rummelhagen. Denn die geplante Sanierung sei entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung eine so genannte ausbaubeitragspflichtige Maßnahme, zu der jeder anliegende Eigentümer beisteuern müsse.

Klaus-Peter Muderack von der zuständigen Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH in Marlow wusste dann mehr: So wird die Straße von jetzt etwa 3,50 Breite auf 5,50 Breite ausgebaut, beidseitig davon werden Hochborde gesetzt. Linksseitig in das Dorf hinein entsteht ein 1,50 Meter breiter Gehweg, auch in der Buswendeschleife, wo außerdem eine zusätzliche Straßenlampe errichtet wird. 376 Meter wird die Straße lang sein, die direkt am ersten Grundstück des Dorfes beginnt und bis Haus Nummer 13 geht. „Am Ende wird es eine Wendemöglichkeit, beispielsweise für Müllfahrzeuge, geben“, sagte Muderack.

Jaekel Almut