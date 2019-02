Griebenow

Schock in den Morgenstunden: In mehrere Gebäude der Bioland-Gärtnerei „ Querbeet“ in Griebenow wurde zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (7 Uhr) eingebrochen. Der oder die Täter verursachten einen erheblichen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro- und einem Mehrfunktionsgebäude der Gärtnerei, die ein Betriebsteil der Peenewerkstätten GmbH ist. Allein der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Stehlschaden von mehreren Hundert Euro.

Um Spuren zu sichern, waren Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Stralsund vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen Dienstag und Mittwoch etwas Auffälliges auf dem Gelände der Bio-Gärtnerei an der Bundesstraße 109 beobachtet hat, möge sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) wenden.

akr