Grimmen

Eine 15-jährige Radfahrerin wurde am Freitagnachmittag in der Tribseeser Straße in Grimmen an der dortigen Fußgängerampel von einem Kleinbus angefahren und dabei verletzt.

Wie die Polizei am Montag informierte, befuhr der Kleinbus am Freitag kurz vor 16 Uhr die Tribseeser Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Tribsees. An der Fußgängerampel übersah der 68-jährige Fahrer dann wohl aufgrund der tief stehenden Sonne sowohl das für ihn geltende Rotlichtsignal als auch die jugendliche Radfahrerin, die gerade die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 15-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus in Bartmannshagen gefahren.

akr