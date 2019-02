Grimmen

1,62 Promille intus hatte der Pkw-Fahrer, der am Dienstag kurz nach 14 Uhr in Grimmen einen Unfall verursachte. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus der Gemeinde Garz mit seinem Pkw der Marke Volvo auf dem Parkplatz in der Stralsunder Straße in Grimmen gegen ein Fahrzeug der E.DIS AG gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann starken Alkoholgeruch im Atem des 54-jährigen Rüganers fest. Ein entsprechender Test ergab schließlich den eingangs erwähnten Wert. Der 54-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Zudem stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor vielen Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Deshalb kassierte auch die Halterin des Pkw eine Anzeige. Denn laut Straßenverkehrsgesetz kann auch der Halter eines Kraftfahrzeugs bestraft werden, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig zugelassen hat, dass jemand anderes ohne Fahrerlaubnis oder trotz Fahrverbots das Fahrzeug führt.

Der Mann muss sich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

akr